Собчак обратилась в СК после нападения в монастыре Сергия

https://static.news.ru/photo/309c3fbc-c53a-11ea-b5f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что она, её представитель Сергей Панченко, а также член её съёмочной группы Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным обратились в Следственный комитет. Они просят возбудить уголовное дело о нападении в Среднеуральском женском монастыре.

Она отметила, что обратилась в СК по статье в воспрепятствовании законной журналистской деятельности, насилии над журналистом, повреждении или уничтожении оборудования, а также угрозе такого насилия.

В результате нападения на мою съёмочную группу и приименного насилия Сергей Ерженков получил серьёзную травму руки, а я, к счастью, отделалась синяками, — написала она в своём Telegram.

Как писал NEWS.ru, съёмочная группа Ксении Собчак обратилась в полицию после нападения на них в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Там журналистка собирала материал о скандальном схиигумене Сергии (Николае Романове), забаррикадировавшемся в обители после церковного суда.

С 16 июня Сергий забаррикадировался в монастыре, отказавшись подчиняться церковному руководству. Кроме того, он призывал свергнуть и наказать патриарха Кирилла.

Отец Сергий отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».