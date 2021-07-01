Банковские счета лежащей в коме МакSим заблокировала налоговая

Банковские счета МакSим заблокированы налоговой инспекцией, причём ещё с мая. Певица, которая вторую неделю лежит в медикаментозной коме, имела собственное ИП Максимова Марина Сергеевна, но не успела подать налоговую декларацию, сообщает KP.RU.
По этой причине налоговая инспекция
На данный момент артистка находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Её лёгкие поражены на 80%. Лечат МакSим лучшие врачи столицы, но её состояние не улучшается. Уже несколько дней оно остаётся стабильно тяжёлым.
Как сообщалось ранее, третью неделю новости о МакSим появляются каждый день. Но возникают они не по её воле. Кто и зачем придумывает новые диагнозы госпитализированной певицы, устраивая шоу из болезни, — в материале NEWS.ru.