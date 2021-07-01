Банковские счета лежащей в коме МакSим заблокировала налоговая

Банковские счета МакSим заблокированы налоговой инспекцией, причём ещё с мая. Певица, которая вторую неделю лежит в медикаментозной коме, имела собственное ИП Максимова Марина Сергеевна, но не успела подать налоговую декларацию, сообщает KP.RU.

По этой причине налоговая инспекция приняла решение заблокировать все счета и переводы артистки. В прошлом году Школой искусств певицы интересовались судебные приставы, не отследившие факт уплаты страховых взносов. Было возбуждено исполнительное производство, но через некоторое время оно было закрыто, так как сведения о юридическом адресе оказались недостоверными. Предполагается, что певица просто не успела обновить все данные.

На данный момент артистка находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Её лёгкие поражены на 80%. Лечат МакSим лучшие врачи столицы, но её состояние не улучшается. Уже несколько дней оно остаётся стабильно тяжёлым.

Как сообщалось ранее, третью неделю новости о МакSим появляются каждый день. Но возникают они не по её воле. Кто и зачем придумывает новые диагнозы госпитализированной певицы, устраивая шоу из болезни, — в материале NEWS.ru.