«Бабулечкин краш!»: видео полуголого Малахова высмеяли пользователи Сети

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Телеведущий Андрей Малахов на своей странице в TikTok опубликовал запись в полуобнажённом виде. За сутки пост набрал более восьми млн просмотров, однако реакция основной части публики оказалась не очень комплиментарной.

Пользователи Сети высмеяли Малахова за эту запись. Многие в шутку предположили, что данное видео объясняет популярность телеведущего у женщин старшего поколения. Один из пользователей и вовсе придумал по этому поводу необычный речевой оборот, назвав звезду отечественных ток-шоу «бабулечкиным крашем».

Кроме того, комментаторы спрашивали, не продаёт ли кто «глаза, которые этого не видели». Также многие отметили, что тренды TikTok, как правило, подхватывают люди, которые младше Малахова.

Дядя Андрей, вы чего? — вопрошает один из пользователей.

Как ранее писал NEWS.ru, Малахов показал своим подписчикам в социальной сети шикарную квартиру, стоимость которой составляет более 140 млн рублей.

Несколько лет назад шоумен стал владельцем трёх элитных квартир в центре Москвы на Остоженке, которые объединил в одну. Окна его апартаментов выходят на Кремль и храм Христа Спасителя