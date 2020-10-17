Асмус высказалась насчёт желания сняться в порно

Российская актриса Кристина Асмус ответила своим поклонникам на вопрос о том, хотела бы она сняться в видео для взрослых. Об этом её спросили в Instagram, где Асмус опробовала опцию, разрешив задавать ей вопросы.
Часть ответов Асмус
Один из подписчиков спросил: «Хотела бы сняться в порно?».
Нет. Я стесняюсь раздеваться перед камерой! — отметила Асмус.
Как сообщал NEWS.ru, Кристина Асмус уже неделю находится на самоизоляции дома, так как заразилась коронавирусом. Она уже рассказывала о течении болезни, высокой температуре, ломоте в теле. 17 октября Асмус сообщила, что её состояние ухудшилось.