Асмус высказалась насчёт желания сняться в порно

https://static.news.ru/photo/31a435be-10d4-11eb-b34a-fa163e074e61_660.jpg Фото: asmuskristina/Instagram.com

Российская актриса Кристина Асмус ответила своим поклонникам на вопрос о том, хотела бы она сняться в видео для взрослых. Об этом её спросили в Instagram, где Асмус опробовала опцию, разрешив задавать ей вопросы.

Часть ответов Асмус разместила в своём сториз в Instagram. Поклонники, в частности, задали Асмус вопрос: «А что у вас с Гариком?», на который актриса иронично ответила «Дочь». На вопрос «Как переносится корона», актриса ответила, что сначала не поверила в то, что заразилась и «даже пересдавала тест».

Один из подписчиков спросил: «Хотела бы сняться в порно?».

Нет. Я стесняюсь раздеваться перед камерой! — отметила Асмус.

Как сообщал NEWS.ru, Кристина Асмус уже неделю находится на самоизоляции дома, так как заразилась коронавирусом. Она уже рассказывала о течении болезни, высокой температуре, ломоте в теле. 17 октября Асмус сообщила, что её состояние ухудшилось.