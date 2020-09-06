Асмус показала, какие трудности ей приходится терпеть в «золотом» платье

https://static.news.ru/photo/d75c50ba-f052-11ea-ac4b-fa163e074e61_660.jpg Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригес Фото: asmuskristina/instagram.com

Костюмеры, работающие на шоу «Золото Геленджика», придумывают необычные наряды для ведущих этого проекта. Сегодня актриса Кристина Асмус похвасталась платьем, которое было создано специально для неё.

Артистка в сторис Instagram показала «золотое платье», которое изготовлено из металла. Выглядит оно стильно и эффектно. Однако оказалось совершенно неудобным.

Максимально удобно в этом костюме перемещаться, — с иронией отметила звезда «Интернов».

Платье не гнётся, поэтому сковывает элементарные движения. Актрисе теперь приходится ухищряться. Она чудом смогла забраться в свой вагончик, в котором она переодевается.

В Геленджик Асмус приехала с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригезом. Звёзды снимают новую программу для ТНТ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кристина Асмус показала закулисье съёмок фильма «Джон», в котором снимается популярный актёр Алексей Чадов. Поклонники звезды сразу же заподозрили артистку в новом романе.