Арзамасова показала снимок в новой чёрной шубке

https://static.news.ru/photo/0a70724a-5194-11eb-b2c6-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Арзамасова Фото: liza_arzamasova/instagram.com

Актриса сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова, недавно вышедшая замуж за фигуриста Илью Авербуха, на своей официальной странице в социальной сети опубликовала снимок в новой чёрной шубке из натурального меха. Подписчики сразу же предположили, что дорогую вещь ей подарил супруг.

Арзамасова выложила несколько снимков в новой одежде. Её зимний праздничный образ был дополнен пушистыми варежками. В своём послании она рассказала, что новогоднее настроение у неё сохраняется до тех пор, пока в домах стоят ёлки.

Я всё не успевала насладиться и насмотреться на неё, так как год был в бесконечных гастролях, вот и стояла она, и стояла... Сколько? Угадайте, — написала жена Авербуха в Instagram.

Поклонники в комментариях рассыпались в комплиментах внешности артистки. Некоторые подметили сказочный антураж снимка.

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года, чем вызвали бурную реакцию общественности. Поклонники как Авербуха, так и Арзамасовой знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, 2 января Арзамасова прилетела в Сочи.

Девушка опубликовала в Instagram фото, на котором она сидит на фоне олимпийского факела под ясным голубым небом. На самой актрисе надета куртка-рубашка и массивные ботинки.