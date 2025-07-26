Артемий Лебедев признался, чего никогда не делает в туалете

Артемий Лебедев признался, чего никогда не делает в туалете Дизайнер Лебедев признался, что никогда не выключает свет в туалете

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался, что никогда не выключает свет в туалете. Так в новом выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте» он прокомментировал информацию о том, что у президента России Владимира Путина есть привычка везде выключать свет перед сном.

Я люблю, чтобы у меня везде свет горел, а в туалете не выключаю его просто в принципе никогда, — заявил он.

Он также добавил, что в его туалетной комнате нет выключателя. Дизайнер также назвал привычку российского лидера хорошей.

До этого Лебедев заявил, что его не пустили на одну из встреч в рамках Петербургского международного экономического форума. Вход в губернаторскую гостиную ему заблокировали из-за цветного пиджака. Блогер указал организаторам, что арабская делегация также не соблюдает строгий дресс-код. Однако ему не удалось переубедить оппонентов.

Ранее Лебедев рассказал, что признание традиционных гендерных ролей поможет повысить демографию в стране. По его словам, люди перестанут стесняться традиционного образа жизни, что приведет к увеличению рождаемости.