Шоу-бизнес

Анна Седокова в третий раз выходит замуж

14:50, 23 июля 2020 21
Фото: instagram.com/annasedokova

37-летняя украинская поп-певица рассказала, что планирует связать себя узами брака с латышским баскетболистом подмосковного клуба «Химки» Янисом Тиммой, который младше её на девять лет.

Спортсмен сделал певице предложение руки и сердца в США во время романтического свидания на яхте. Он подарил ей большой букет красных роз.

Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе "да". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной, — написала Седокова на своей странице в Instagram.

Певица призналась, что спортсмен изменил её жизнь, показав, чем является любовь на самом деле. Она подчеркнула, что пара прошла через многое, а опыт и ошибки совместной жизни дают возможность ценить время, проведённое друг с другом.

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Янис Тимма разместил на своей странице в Instagram такой же снимок, как и у певицы. Он написал, что готов отдать за исполнительницу «всё свое сердце».

Пара около двух недель находится в Майами, куда Седокова прилетела к своей дочери Монике. Девочка проживает вместе со своим отцом и бывшим мужем певицы бизнесменом Максимом Чернявским. Кроме Моники у бывшей солистки группы «ВИА Гра» есть дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича и сын Гектор от предпринимателя Артёма Комарова.

О романе Седоковой с баскетболистом подмосковного клуба «Химки» стало известно в октябре прошлого года, когда влюблённые проводили совместный отдых в Турции.

NEWS.ru писал, что Седокова рассказала подписчикам о борьбе с комплексами и липосакции после первых родов. Ранее певица написала книгу о своей жизни.

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