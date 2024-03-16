Певица Анна Asti впервые после скандальной «голой» вечеринки появилась на светском мероприятии. Артистку заметили на красной дорожке премии «Виктория», передает корреспондент NEWS.ru.
Анна Asti позировала фотографам у прессволла в белой юбке и черной блузке. Незадолго до нее по ковровой дорожке прошелся другой участник вечеринки Анастасии Ивлеевой певец Филипп Киркоров.
После участия в «голой» вечеринке у Анны Asti начали переносить и отменять концерты. Певица поставила гастроли на паузу, сославшись на ортопедическое заболевание, синдром Келлера, которое мешает ей танцевать. Ей провели операцию, и некоторое время певица проходила реабилитацию.
Только недавно ей впервые удалось выступить в России на сцене. 8 марта Asti спела на сцене ВДНХ, возле которой собралась толпа из нескольких тысяч слушателей. Но уже 11 марта артистка сообщила, что все-таки продлит паузу в гастрольной деятельности, поскольку не до конца восстановилась после хирургического вмешательства.
3 марта Asti сообщила, что открыла собственный благотворительный фонд «Феникс», над созданием которого работала на протяжении года. Организация будет помогать малоимущим и многодетным семьям, а также поддерживать учреждения здравоохранения и образования.