Анна Asti впервые появилась на светском мероприятии после «голой» вечеринки Анна Asti появилась на церемонии награждения премии «Виктория»

Певица Анна Asti впервые после скандальной «голой» вечеринки появилась на светском мероприятии. Артистку заметили на красной дорожке премии «Виктория», передает корреспондент NEWS.ru.

Анна Asti позировала фотографам у прессволла в белой юбке и черной блузке. Незадолго до нее по ковровой дорожке прошелся другой участник вечеринки Анастасии Ивлеевой певец Филипп Киркоров.

После участия в «голой» вечеринке у Анны Asti начали переносить и отменять концерты. Певица поставила гастроли на паузу, сославшись на ортопедическое заболевание, синдром Келлера, которое мешает ей танцевать. Ей провели операцию, и некоторое время певица проходила реабилитацию.

Только недавно ей впервые удалось выступить в России на сцене. 8 марта Asti спела на сцене ВДНХ, возле которой собралась толпа из нескольких тысяч слушателей. Но уже 11 марта артистка сообщила, что все-таки продлит паузу в гастрольной деятельности, поскольку не до конца восстановилась после хирургического вмешательства.

3 марта Asti сообщила, что открыла собственный благотворительный фонд «Феникс», над созданием которого работала на протяжении года. Организация будет помогать малоимущим и многодетным семьям, а также поддерживать учреждения здравоохранения и образования.