Анна Asti получила российский паспорт Украинская певица Анна Asti стала гражданкой России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Asti (Анна Дзюба)

33-летняя украинская певица Анна Asti (Анна Дзюба) получила российский паспорт, пишет «7 Дней». Исполнительница смогла сменить гражданство после заключения брака с российским бизнесменом Станиславом Юркиным в 2020 году, сообщает издание. По данным источника, артистка также могла отказаться от гражданства Украины.

Сменить гражданство Asti подтолкнули проблемы с налоговой: в 2023 году у нее закончился срок действия документа, разрешающего временно находиться на территории России, а ее ИП было закрыто, говорится в сообщении. Чтобы решить проблемы с законом, певица решила получить российское гражданство.

Издание отмечает, что Asti долго не решалась на этот шаг, опасаясь потерять возможность ездить к матери и другим родственникам на Украину. Также сообщается, что новый налоговый статус позволил артистке открыть в России собственный лейбл Fenix Music, о создании которого она объявила несколько дней назад. Готовность сотрудничать с Asti уже подтвердили Лолита, Найк Борзов, Коста Лакоста, ST и другие исполнители.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что считает песни Asti высокомерными и «наполненными понтами». Творчеству Asti Шаляпин противопоставил народные песни, в которых «есть душа», а любовь представлена не как самовосхваление и уничижение партнёра, а как искреннее чувство. Он также подчеркнул, что народные песни «несут в себе простоту и доброту», тогда как эстрадный жанр, по его мнению, наполнен другими смыслами.