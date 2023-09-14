«Сплошные понты»: Шаляпин раскритиковал творчество Анны Asti Прохор Шаляпин обвинил Анну Asti в надменности и понтах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил, что считает песни своей коллеги по сцене Анны Asti высокомерными и «наполненными понтами». Творчеству Asti Шаляпин противопоставил народные песни, в которых «есть душа», а любовь представлена не как самовосхваление и уничижение партнёра, а как искреннее чувство.

Сравнивая два жанра — эстраду и народные песни — Шаляпин подчеркнул, что народные «несут в себе простоту и доброту», тогда как эстрадный жанр, по его мнению, наполнен другими смыслами.

Послушайте Asti, например. Там же сплошные понты в музыке, сплошные надменные взгляды на любовь, на себя. «Я лучшая, ты меня не достоин» — всё время с уничижением по отношению к партнеру, — считает выпускник «Фабрики звезд».

Тогда как в народных песнях, говорит Шаляпин, «нет ни пафоса, ни понтов», зато «присутствует искренняя любовь, простая от человека к человеку». Это чувство сближает людей и, как считает артист, является настоящей любовью.

В любви нет понтов, она либо есть, либо нет. И она всегда чистая, светлая, даже в грустных народных песнях присутствуют свет и чистота, — убежден Шаляпин.

Он считает, что на телевидении, в радиоэфирах и концертах должно звучать больше народных песен, поскольку они объединяют общество, а объединение «сейчас всем нам необходимо как никогда».

Ранее Прохор Шаляпин в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил, почему продюсер и композитор Виктор Дробыш не стал с ним работать после проекта «Фабрика звёзд». По мнению исполнителя, это произошло потому, что продюсер сотрудничает только с теми артистами, за которых платят обеспеченные родственники или спонсоры. А за Шаляпина, по словам самого певца, платить было некому.