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Андрей Разин сделал предсказание миру на ближайший год

03:38, 12 сентября 2020
Андрей Разин Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Андрей Разин предсказал миру с ноября глобальные изменения. По его словам, земной шар ждут «большие потрясения, голод и человеческие потери». Виной всему будет холодная война между Китаем и США.

Что касается европейской экономики, лидер «Ласкового мая» предрёк ей застой, увеличение внешних долгов и «экономическое неравенство» за счёт роста налогов, написал Разин в своём микроблоге.

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О себе самом продюсер говорит, что никогда не ошибается и «всегда предсказывает правду». Так, лидер популярной в 80-х группы не исключил технологическую революцию. Актуальным будет и вопрос климата, который будет всё больше и больше «беспокоить людей».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский музыкальный продюсер Андрей Разин собирается обратиться к главе РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании актёра Михаила Ефремова.

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