Андрей Макаревич с супругой провели медовый месяц раздельно из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/4cc01fe0-c492-11ea-ad53-fa163e074e61_660.jpg Андрей Макаревич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант Андрей Макаревич со своей супругой Эйнат Кляйн были вынуждены провести медовый месяц раздельно из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает портал StarHit.ru, пара разлучилась на три месяца, так как Андрей Макаревич улетел в Россию за несколько дней до закрытия границ и его супруга не успела доехать до Москвы. Он поделился, что общался с супругой по видеосвязи.

Впрочем, музыкант считает, что расставание пошло на пользу отношениям и только укрепило их.

Я очень мало нахожусь на одном месте. В прошлом году я провел вот в московском доме в общей сложности недели три — то гастроли, то путешествия, то ещё какие-то поездки. Наверное, как только откроют камеры и границы, я вернусь к своей нормальной жизни. Я буду жить в Москве, я буду жить в Израиле, мы будем путешествовать, будем ездить на гастроли, будем ездить нырять, — привели слова музыканта на портале.

Отмечается, что музыкант долго не рассказывал о своём браке. О свадьбе стало известно спустя полгода после торжества, когда Андрей Макаревич поделился свадебными фотографиями.

Эйнат очень хотела, чтобы было красиво и было по-еврейски. Она потрясающе всё организовала, я не участвовал. Всего было человек сорок — мы пригласили наших самых близких московских и израильских друзей. Всё происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами, — поделился Андрей Макаревич.

Андрей Макаревич рассказал, что недавно воссоединился со своей супругой и они решили поездить по городам России. Музыкант отметил, что города заметно преобразились по сравнению с 70-ми годами, писал NEWS.ru ранее.