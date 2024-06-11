Анастасия Гребенкина раскрыла секрет женской дружбы Гребенкина заявила, что в женской дружбе главное терпение, понимание и принятие

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Анастасия Гребенкина

Мастер спорта международного класса фигуристка Анастасия Гребенкина на тематическом гала-ужине в ресторане Madison назвала NEWS.ru три составляющие женской дружбы. Постулат, по ее мнению, звучит так: терпение, понимание и принятие. При этом неважно, о чьей дружбе идет речь — о женской, мужской или детской, добавила Гребенкина.

Если ты принимаешь этого человека с его проблемами, комплексами, счастьем, несчастьем, то и он тебя так же. Тогда вы точно будете вместе и будете дружить. Принимайте друг друга такими, какие вы есть. А если вы точно друг другу не подходите, лучше разойдитесь и не пытайтесь быть вместе, — добавила Гребенкина.

Фигуристка напомнила, что дружит с певицей Анной Семенович порядка 30 лет. Такой срок Гребенкина назвала очень долгим. Подруга певицы призналась, что верит в женскую дружбу. При этом неважно, старые это или новые подруги.

На вопрос о том, кого из звезд шоу-бизнеса Гребенкина считает близкими, она не смогла назвать никого, кроме Семенович. Фигуристка отметила, что невозможно сравнить дружбу длиной в 30 лет, которая тянется из детства и спорта.

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева ранее пожаловалась на отсутствие друзей в российском шоу-бизнесе. По словам знаменитости, она всегда держалась «особнячком». Благодаря этому, заявила Ивлеева, после «отмены» из-за «голой» вечеринки в ее жизни ничего не поменялось.