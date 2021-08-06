Алибасов рассказал, кем у него работала Ольга Бузова

Российский продюсер и создатель поп-группы «На-На» Бари Алибасов рассказал NEWS.ru, в качестве кого взял когда-то на работу певицу Ольгу Бузову. Шоумен заявил, что исполнительница начинала у него в качестве уборщицы.

Я, в своё время, брал на работу Бузову уборщицей. Первый раз она начинала у меня. И не в качестве солистки, а в качестве обслуживающего персонала. Она мне хорошо известна. Это раз. Во-вторых, мне очень печально, что сегодня освещают музыкальную жизнь не специалисты-музыканты или, хотя бы, люди, которые так или иначе исследуют историю событий в музыкальной индустрии, а все, у кого есть компьютер, и кто знает, как там тыкнуть мышкой. Они все такие же специалисты, как Бузова — вокалистка, — подчеркнул Алибасов.

Музыкант также высмеял артистку и её грядущее уникальное шоу, после которого отечественная эстрада якобы изменится навсегда. Собеседник добавил : ему глубоко ***ть (наплевать), «есть она или нет её». Композитор подчеркнул, что «Родина в опасности», поскольку стране, где исполнительницы уровня Ольги Бузовой считаются певицами, можно только выразить соболезнование. Продюсер также поинтересовался, есть ли те, кто слушает треки Бузовой, и действительно ли на её концерты приходят толпы поклонников.

Накануне Ольга Бузова анонсировала на своей странице в Instagram новое шоу в Москве. Знаменитость заявила, что её «уникальный концерт» разделит шоу-бизнес на до и после. Звезда отметила: перформанс называется «Вот она Я». Певица обещает не просто выступление, а «театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями».