«Херня и халтура»: Панин о своей работе в российском кино Панин назвал российское кино со своим участием херней и халтурой

Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Дмитрий Дюжев и Алексей Панин в фильме «Жмурки»

Алексей Панин рассказал, что снимался в российском кино только ради денег, и считает свои киноработы херней. Актер разоткровенничался под публикацией архивного снимка с коллегой Алексеем Булдаковым в Instagram (деятельность социальной сети запрещена в России).

Я с дядей Лешей Булдаковым на съемках какой-то очередной херни, где мы тупо зарабатывали бабло... Боже мой, сколько же халтуры в моей фильмографии. Даже вспомнить страшно! Одни только «Солдаты» чего стоят, — написал Панин.

Недавно скандальный актер был задержан в Таллине. По информации эстонских СМИ, он попал в вытрезвитель вскоре после посещения публичного дома. По словам самого Панина, в публичный дом он пришел не за интимными услугами, а с целью приобретения алкоголя, так как продажа спиртного в Эстонии в ночное время запрещена. Актер заявил, что он «точно не дебоширил», однако «получился бытовой конфликт».

Позднее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что если Панина депортируют в Россию после задержания в Эстонии, в его отношении будет возбуждено уголовное дело после всех высказываний о РФ. По словам парламентария, актеру может грозить реальный срок.

Еще в мае Панин был объявлен в федеральный розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.