«Послал их всех»: Панин рассказал о знакомстве с эстонским вытрезвителем Панин объяснил бытовым конфликтом свое задержание в Таллине

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Алексей Панин

Алексей Панин подтвердил свое задержание в Таллине. По словам актера, которые приводит Telegram-канал Baza, в местный вытрезвитель он угодил вскоре после визита в публичный дом. Он также признался, что в результате загула пропустил два своих рейса в Париж.

Панин утверждает, что пришел в заведение за алкоголем, так как ночью в Эстонии спиртное приобрести нельзя. Как подчеркнул актер, там он «точно не дебоширил», однако «получился бытовой конфликт».

Они по-скотски себя повели, а я, естественно, послал их всех на три веселых буквы. После этого они вызвали полицию и меня решили изолировать в так называемый местный вытрезвитель, — рассказал Панин.

Ранее стало известно, что эстонские правоохранители задержали Алексея Панина после того, как он устроил дебош. Как утверждалось, актер ломился к незнакомым людям, думая, что находится в отеле.

Позднее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что если Панина депортируют в Россию после задержания в Эстонии, в его отношении будет возбуждено уголовное дело после всех высказываний о РФ. По словам парламентария, актеру может грозить реальный срок. Еще в мае Панин был объявлен в федеральный розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.