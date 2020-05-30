Александр Гордон поссорился с дизайнерами шоу «На дачу»

Журналист Александр Гордон стал новой звездой выпуска программы «На дачу». К нему приехали дизайнеры, которые должны были благоустроить территорию у его дома. Однако всё закончилось скандалом.
Телеведущему предложили создать беседку, которая бы органично вписалась в ландшафт. Работники также решили убрать заросли на краю дачного участка. Это не понравилось Гордону.
Я эти листья шесть лет собирал, это лес, мне здесь не нужен регулярный парк. Слышите меня? Не будет здесь клумб. Если испортите — будете приезжать сюда и жить здесь вместо меня, — заявил звезда Первого канала.
По его словам, детям нравится здесь отдыхать. И он хочет, чтобы у них сохранились тёплые воспоминания об этом доме.
Гордон после долгих уговоров разрешил профессионалам осуществить задуманное. Результат его поразил. Теперь на его даче есть калина, орешник и прекрасный газон.
Как ранее писал NEWS.ru, очередной выпуск программы «Док-ток» на Первом канале был посвящён обсуждению коронавируса. Ксения Собчак и второй ведущий передачи Александр Гордон рассуждали об эффективности медицинских масок. Одно из таких средств защиты Гордон подарил Собчак со словами «вообще лица не видно, что хорошо».
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