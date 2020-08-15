Актёрская школа Александра Петрова оказалась ненастоящей

https://static.news.ru/photo/9ee8b344-df14-11ea-bc50-fa163e074e61_660.jpg Александр Петров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школа актёрского мастерства Александра Петрова ликвидирована, так и не успев открыться. На пути у творческих порывов встала налоговая служба.

В ведомстве решили проверить новое учреждение, что является обыденной процедурой. Однако не смогли найти организацию по официально указанному в документации адресу. После этого, как и предписывает в таких случаях инструкция, актёрская школа Петрова была удалена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает Telegram-канал Mash.

Новые курсы звезда отечественного кино анонсировал в 2019 году. В нескольких интервью он пообещал, что скоро начнётся большая работа. Однако задумка так и не воплотилась.

Между тем у актёра сейчас другие, более приятные хлопоты. Сейчас он отдыхает на море с новой возлюбленной Стасей Милославской, информирует Тeleprogramma.pro.

Впрочем, это далеко не первое недопонимание Петрова и налоговиков. Как писал NEWS.ru, ранее он задолжал 26 тысяч рублей в связи с невыплатой транспортного налога за старый кроссовер Mitsubishi Outlander.