Актёр Панин показал испанский дом, где живёт с дочкой и мамой

https://static.news.ru/photo/2a25cabc-4772-11eb-9769-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: instagram.com/actor_ap

43-летний скандально известный актёр Алексей Панин несколько месяцев назад переехал в Испанию. Он проживает в городе Торревьеха в провинции Аликанте вместе со своей дочкой и мамой.

Квартира актёра расположена в обычном многоэтажном доме, которых на юге Испании большое количество. Кухня в ней просторная, из неё можно выйти на веранду, большая прихожая.

Alexey Panin/youtube.com

Панин нисколько не жалеет, что покинул Россию. Видимо, это связано с тем, что сейчас в Испании тепло и даже в это время года можно купаться в море. Некоторые вещи в Испании разочаровали звезду «Жмурок», но он не уточнил какие конкретно. Панин готов уехать в Италию, но у него пока нет такой финансовой возможности. Видеозапись экскурсии опубликована на YouTube-канале актёра.

Алексей Панин известен своими провокационными высказываниями, а также появлением в ряде порнографических роликов. Актёр периодически попадает в различные скандальные истории. Последний раз его выгнали с похорон Михаила Кокшенова. На них Панин не сдержался и назвал покойного «бездарном режиссёром».

Как писал NEWS.ru, ранее стюардесса рассказала, как к ней приставал Панин. Она вспомнила, что актёр всегда вёл себя шумно, мешал другим пассажирам и из-за него возникали различные проблемы.