«Это дичь»: стюардесса рассказала о приставании Панина и веселящейся Лолите

https://static.news.ru/photo/6ea66978-1f8e-11eb-9798-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: actor_ap/instagram.com

Алексей Панин во время полётов на самолёте нередко мешал пассажирам и угрожал безопасности. Об этом сообщили участники нового онлайн-проекта «Рассказ уволенного».

«Рассказ уволенного» — новый проект онлайн-кинотеатра Premier. Согласно формату этого шоу, представители различных профессий, которые по тем или иным причинам вынуждены были уволиться, раскрывают малоизвестные факты о своей работе. В первом выпуске откровениями поделились стюардессы.

Одна из героинь проекта вспомнила , как ей пришлось поработать с Лолитой Милявской. По словам бывшей бортпроводницы, певица — довольно специфическая личность. Однако она оставила после себя наилучшие впечатления. Ранее женщина любила выпить в дороге, веселилась, но в целом производила впечатление приятного человека.

А российский актёр Алексей Панин оставил не лучшие впечатления после себя во время очередного полёта. Бывшая стюардесса вспомнила, что он всегда вёл себя шумно, приставал к другим пассажирам, из-за него регулярно возникали различные проблемы.

Это было нечто. Мой друг на него трижды попадал. Всегда это была дичь. Он шумел, приставал к другим пассажирам, кричал, не соблюдал правила безопасности, курил, матерился, угрожал безопасности, — рассказала женщина по имени Полина.

Ранее пользователи Сети высмеяли актёра Алексея Панина за его шутку о новой работе в Испании. Артист опубликовал в своём Instagram видео, где он сам моет машину. Однако подписчики нелестно прокомментировали данный пост и предположили, что мытьё машин станет единственным способом заработка Панина в Испании, писал NEWS.ru.