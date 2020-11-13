Актёр и блогер Евгений Кулик впервые стал отцом

https://static.news.ru/photo/c6aa1088-2741-11eb-9531-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кулик Фото: evgeny_kulik/instagram.com

Жена актёра и блогера Евгения Кулика Ригина Гайсина родила дочь. Об этом артист, впервые ставший отцом, 15 ноября сообщил на своей официальной странице в социальной сети.

Актёр опубликовал снимок из родильного дома, на котором счастливые родители запечатлены вместе с ребёнком. Дочку на руках держит супруга юмориста.

В подписи к фотографии Кулик пошутил, что ребёнок является той самой причиной, по которой пара долгое время не записывала скетчи в соцсетях.

Мы готовили вам сюрприз. В общем, мы стали родителями чудесной девочки, — написал блогер в Instagram.

Имя ребёнка Евгений не назвал. Бывший резидент Comedy Club Гавр в комментариях назвал рождение дочери актёра «отличным скетчем».

Кулик и Гайсина поженились в 2018 году. До этого они встречались на протяжении нескольких лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ноябре у поэта, писателя, журналиста и лектора Дмитрия Быкова появился на свет третий ребёнок. Сына литератору родила его третья супруга Екатерина Кевхишвили.

Писатель сообщил о счастливом событии на своей официальной странице в социальной сети.