Актёр и блогер Евгений Кулик впервые стал отцом

Жена актёра и блогера Евгения Кулика Ригина Гайсина родила дочь. Об этом артист, впервые ставший отцом, 15 ноября сообщил на своей официальной странице в социальной сети.
Актёр опубликовал снимок из родильного дома, на котором счастливые родители запечатлены вместе с ребёнком. Дочку на руках держит супруга юмориста.
В подписи к фотографии Кулик пошутил, что ребёнок является той самой причиной, по которой пара долгое время не записывала скетчи в соцсетях.
Мы готовили вам сюрприз. В общем, мы стали родителями чудесной девочки, — написал блогер в Instagram.
Имя ребёнка Евгений не назвал. Бывший резидент Comedy Club Гавр в комментариях назвал рождение дочери актёра «отличным скетчем».
Кулик и Гайсина поженились в 2018 году. До этого они встречались на протяжении нескольких лет.
Как ранее передавал NEWS.ru, в ноябре у поэта, писателя, журналиста и лектора Дмитрия Быкова появился на свет третий ребёнок. Сына литератору родила его третья супруга Екатерина Кевхишвили.
Писатель сообщил о счастливом событии на своей официальной странице в социальной сети.