Адвокат подтвердил иск к Киркорову за срыв концерта в Воронеже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Иск действительно подан в отношении певца Филиппа Киркорова, заявил NEWS.ru адвокат короля российской поп-музыки Александр Добровинский. Он указал, что видел размещенный иск на сайте арбитражного суда.

Я еще не говорил с Филиппом по поводу иска, но иск есть, это 100%. Я видел его на сайте арбитражного суда. Буду разбираться, что там и как, а потом приму решение, что с этим делать — аргументировать или не аргументировать, — сказал правозащитник.

По данным Telegram-каналов, у артиста хотят отсудить 4,5 млн рублей. Иск подала фирма, занимавшаяся организацией шоу. Концерт был перенесен из-за активистов, которым не понравился номер, где Киркоров ходит по кресту.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что суд в Москве отказал в удовлетворении иска от православной организации «Мирный воин» против Киркорова. Активисты сначала потребовали 1 млн рублей в качестве компенсации за моральные страдания, полученные ими от просмотра концертного номера артиста на песню «Мария-Магдалена». В Кремлевском дворце на сцене появился красный крест, по которому певец взбирался, исполняя популярную песню.