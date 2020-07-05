Адвокат Пелагеи раскрыл подробности бракоразводного процесса

https://static.news.ru/photo/4fb997ec-beef-11ea-a4dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

История развода певицы Пелагеи и хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина обрастает новыми подробностями. После того как выяснилось, что спортсмен намерен претендовать на совместно нажитые дом и квартиры, Пелагея потеряла голос. А теперь стало известно, что Телегин совсем не участвует в жизни трёхлетней дочери и перестал оплачивать няню.

Телегин действительно почти не общается с ребёнком, никак не принимает участия в жизни дочери. Раньше он оплачивал няню, сейчас и этого не делает, — рассказал он в интервью KP.RU.

Что касается алиментов, юрист пояснил, что по закону Таисии положена 1/4 от доходов отца. Учитывая, что спортсмен неплохо зарабатывает, в цифрах получается чуть больше 800 тысяч рублей в месяц.

Информация в прессе об огромных суммах была ложной. И не надо забывать, что выплаты будут уменьшаться, у спортсменов век недолгий. Кроме того, Пелагея с самого начала не собиралась использовать ежемесячные поступления, а планирует завести специальный счёт для дочери, которым сможет воспользоваться Таисия после совершеннолетия, — отметил юрист.

Пелагея с Телегиным поженились в 2016 году. Звёздная пара не привлекала к себе особого внимания, ведя скрытный образ жизни. В 2017 году у них появилась дочка Таисия.

В декабре 2019 года певица подтвердила слухи о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для дочери.

Ранее NEWS.ru писал, что Пелагея из-за раздела имущества с бывшем мужем лишилась голоса. Экс-супруг, ушедший к бизнес-леди Марии Гончар, начал претендовать на часть совместно нажитого имущества — дома и квартиры, которые исполнительнице подарила мать. 9 июля состоится закрытое судебное разбирательство по этому поводу.