Адвокат объяснил, чем грозит Малахову скандал вокруг шоу «Привет, Андрей!» Жорин: с шоу «Привет, Андрей!» могут взыскать миллионы рублей из-за иска «Джема»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Андрей Малахов

Шоу телеведущего Андрея Малахова «Привет, Андрей!» могут обязать выплатить до 5 млн рублей в случае удовлетворения иска от компании «Джем», заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, данный лейбл часто выигрывает в суде даже в спорных случаях.

Компания «Джем» часто побеждает в суде даже в весьма спорных моментах. Если им удастся победить и сейчас, то шоу «Привет, Андрей!» могут обязать выплатить компенсацию в размере от 10 тысяч рублей до 5 млн рублей либо в двукратном размере стоимости права использования произведения, — заявил Жорин.

Адвокат отметил, что если «Джему» удастся доказать нарушение авторских прав, то суммы выплат могут составить миллионы или десятки миллионов рублей. Однако главным моментом остается запрет на использование, подчеркнул Жорин.

Ранее стало известно, что лейбл «Джем» подал в суд на шоу Малахова. По имеющимся данным, причиной послужила песня группы «Комбинация», которая прозвучала в одном из выпусков программы. Так, утверждается, что речь идет о композиции «Два кусочека колбаски», принадлежащей музыкальному издательству более 20 лет.

Представители компании увидели, что песню исполняют Игорь Николаев, Раиса Отрадная и другие именитые гости в эфире федерального канала, после чего подготовили иск о защите авторских прав.