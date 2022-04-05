Адвокат Моргенштерна объяснил сообщения о «новом деле» против рэпера

Адвокат российского рэпера Алишера Моргенштерна Сергей Жорин прокомментировал NEWS.ru сообщения о том, что в отношении музыканта возбудили новое административное дело о пропаганде наркотиков в одном из клипов. Спикер объяснил, что в суд отправили «старое дело».

Это старое дело снова отправили в суд. Вы, наверное, уже забыли историю о том, как Моргенштерна пытались привлечь к ответственности за татуировки? А майор Богданов из Набережных Челнов помнит всё. И не прощает! В одночасье ставший знаменитым сотрудник наркоконтроля с первой попытки не смог убедить суд в том, что ботаническая экспертиза, которую провела «снубдоговская академия», заслуживает того, чтобы суд принял её в качестве доказательств. Дело вернули, — отметил Жорин.

ТАСС 5 апреля сообщил, что сотрудники полиции Набережных Челнов вновь возбудили дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков. По данным СМИ, полицейские увидели в клипах артиста незаконную рекламу наркотических и психотропных веществ, из-за чего музыканту грозит административный штраф. Также правоохранители провели лингво-ботаническую экспертизу татуировок Моргенштерна. В итоге комиссия установила, что на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на листья конопли.

5 марта российская правозащитница, председатель правления общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова заявила об окончательном выдворении из России рэпера Моргенштерна. Она назвала музыканта «воплощением зла», добавив, что тот покинул страну в результате «целой спецоперации».