Адвокат Киркорова обвинил Шукшину в попытке пропиариться на имени певца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Шукшина

Нет никаких шансов, что у певца Филиппа Киркорова отнимут детей из-за участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, рассказал NEWS.ru адвокат артиста Александр Добровинский. Так он прокомментировал слова телеведущей Марии Шукшиной, которая поставила под сомнение моральные качества героев дискотеки, у которых есть дети. По словам адвоката, Шукшина таким образом решила пропиариться на имени знаменитого певца.

Нет никаких шансов, что у Филиппа Бедросовича отнимут детей из-за участия в вечеринке Ивлеевой. Он, кстати, был одним из немногих, кто был одет. На Филиппе Киркорове просто очень удобно делать рекламу, это все, что я могу сказать, — рассказал Добровинский.

Ранее Александр Добровинский назвал глупостью предложение общественника Виталия Бородина лишить Филиппа Киркорова статуса народного артиста за участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Доводя это предложение до абсурда, адвокат предложил вместе с этим жестко наказать и других участников вечеринки.

Как известно, блогер Анастасия Ивлеева провела вечеринку по случаю своего дня рождения в столичном клубе Mutabor, куда пригласила кроме Киркорова Лолиту, Диму Билана и других артистов. Дресс-код вечеринки обозначили как Almost Naked, то есть почти раздетые. Гости надели полупрозрачные костюмы или наряды, открывающие большую часть тела. Рэпер, прибывший на дискотеку в одном носке на гениталиях, в итоге был арестован по статье о хулиганстве на 15 суток.