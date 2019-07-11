Фото: Анна Седакова/instagram

Участники перезапуска шоу «Форт Боярд» на телеканале «СТС» опубликовали фотографии со съёмок, в которых принимали участие Ольга Бузова, Анна Седакова, Виктория Боня, и другие.

Певица Анна Седокова выложила в Instagram пост, в котором описала свои ощущения от участия в испытаниях.

Это был увлекательный аттракцион, в котором мы нашли друг друга! Настоящая #girlpower в действии! Люблю всех нас, — подписала она.

Айза Анохина опубликовала такую же фотографию и предложила фанатам угадать, выиграла ли их команда.

Соперниками команды Седаковой стали певица Ольга Бузова, актриса Екатерина Кузнецова, стилист Александр Рогов, хореограф Евгений Папунаишвили и шеф-повар Александр Белькович, пишет SM-News.

Также на обоих фото запечатлён ведущий Сергей Шнуров.

Ранее News.ru писал, что Сергей Шнуров подписал контракт с телеканалом «СТС» на шоу «Форт Боярд». Лидер группы «Ленинград» также объявил о завершении музыкальной карьеры.

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