Участники перезапуска шоу «Форт Боярд» на телеканале «СТС» опубликовали фотографии со съёмок, в которых принимали участие Ольга Бузова, Анна Седакова, Виктория Боня, и другие.
Певица Анна Седокова выложила в Instagram пост, в котором описала свои ощущения от участия в испытаниях.
Это был увлекательный аттракцион, в котором мы нашли друг друга! Настоящая #girlpower в действии! Люблю всех нас, — подписала она.
Айза Анохина опубликовала такую же фотографию и предложила фанатам угадать, выиграла ли их команда.
Соперниками команды Седаковой стали певица Ольга Бузова, актриса Екатерина Кузнецова, стилист Александр Рогов, хореограф Евгений Папунаишвили и шеф-повар Александр Белькович, пишет
Также на обоих фото запечатлён ведущий Сергей Шнуров.
Ранее News.ru писал, что Сергей Шнуров подписал контракт с телеканалом «СТС» на шоу «Форт Боярд». Лидер группы «Ленинград» также объявил о завершении музыкальной карьеры.