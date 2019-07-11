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Старший сын голливудских актёров Анджелины Джоли и Бреда Питта Мэддокс решил обратиться в суд после своего совершеннолетия, чтобы отсудить братьев и сестёр у матери.

Скоро молодому человеку исполнится 18 лет и он сможет предъявить свои права. По словам Мэддокса, его братья и сёстры страдают из-за родителей. Дело в том, что Джоли и Питт до...