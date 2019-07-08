https://static.news.ru/photo/cea856fc-a17b-11e9-b5aa-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шнуров Фото: АГН «Москва»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров подписал контракт с телеканалом СТС. Музыкант станет ведущим шоу «Форт Боярд».

Первая серия будет показана в новом сезоне, — сообщил представитель телеканала RNS .

Ранее Шнуров заявил о завершении карьеры в музыкальной индустрии.

Чем буду зарабатывать? Да я не знаю. Всем, чем угодно. Понимаете, я рассмотрю любые предложения, но такой срочности, действительно, насущности в том, чтобы что-то зарабатывать, как там у обычного русского пенсионера, у меня нет, — сообщал певец.

Также Шнуров объяснял, что его решение завершить работу «Ленинграда» связано с отсутствием потенциала у группы за рубежом и пиком её популярности в России.

Как сообщал News.ru раньше, после сообщения Сергея Шнурова о роспуске коллектива «Ленинград», группа выпустила провокационный клип на песню i_$uss. Его сюжет рассказывает о молодой девушке, которая влюбляется в мужчину, похожего на Иисуса Христа.