Волочкова показала бойфренда в носках и сланцах

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Анастасия Волочкова

Балерина решила демонстрировать возлюбленного частями

Анастасия Волочкова умеет привлечь к себе внимание. Танцовщица поделилась снимком любимого мужчины.

Волочкова продолжает сыпать загадками. Балерина не показывает лицо бойфренда, что не мешает ей продолжать интриговать подписчиков. По сообщениям инсайдеров, Анастасия встречается с начальником охраны одного из салонов красоты. Сама она имени нового бойфренда не называет, утверждая лишь, что влюблена и счастлива. Некоторое время назад её фолловеры обсуждали ни много ни мало ноги спутника Волочковой в носках. Ценители прекрасного поморщили нос, заявив в комментариях, что подобные кадры попросту не эстетичны.

Анастасия пошла дальше и опубликовала кадр с избранником, на котором они позируют на фоне дома балерины. Лицо мужчины Волочкова закрыла собой, зато пользователи обратили внимание на его ноги: в носках и сланцах. То самое сочетание, которое принято считать моветоном, возмущаются подписчики.

«Подметал двор и не успел переобуться для фото», «Подумаешь… Хорошо хоть не в пуантах. Было бы реально трепетно», «Все ничего, но почему в сланцах на снегу? Да еще такие стремные!!! Вот ваш бы бывший муж в таком виде не стал бы фоткаться, ибо статус не тот», — укорили балерину неравнодушные пользователи.

«Это такая радость — находиться в объятиях любимого человека. Желаю вам всем в Новом году встретить любовь, любить и быть любимыми», — написала Волочкова.