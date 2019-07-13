https://static.news.ru/photo/f62d43a8-a5af-11e9-bbf6-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Леонтьев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский и советский певец Валерий Леонтьев не собирается завершать карьеру после выступления в Витебске на фестивале «Славянский базар». Об этом заявила пресс-секретарь артиста Татьяна Федоткина.

По её словам, у исполнителя плотный гастрольный график, а концерты расписаны до конца года.

В сентябре добавились ещё шесть концертов в Крыму, хотя изначально Валерий Яковлевич их не планировал, — цитирует РИА Новости слова Федоткиной.

Ранее News.ru писал о том, что Леонтьев принял решение отменить запланированные в Твери и Рыбинске концерты из-за плохого самочувствия. При этом он не уточнил, чем именно болен, но отметил, что у него есть мёд и малина.