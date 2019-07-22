https://static.news.ru/photo/4469f440-acfd-11e9-b5f5-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками отрывком из своей новой песни и посетовала, что никак не может придумать для неё оригинальное название.

Остался только мастеринг, сведение и с вас варианты названий. Жду, мои хорошие, — написала Бузова на своей странице в Instagram.

Подписчики певицы высоко оценили новую композицию, отметив, что это хит для морских вечерних посиделок за бокалом вина. Некоторые также отметили, что песня Бузовой гораздо лучше, чем «гундосый речитатив с маловнятными текстами» других популярных исполнителей.

При этом не смутили поклонников даже незамысловатые рифмы, простейшая мелодия и отсутствие смысла в новой песне Бузовой.

В ней, в частности, есть такие слова: «А ты испугался. От меня отписался. Из друзей удалился. Даже не извинился. Ты отлайкал все фотки. Даже без обработки. Даже без фотошопа».

Большинство подписчиков звезды пришли к выводу, что Оля следует за наметившимся трендом этого лета — «возвращением в девяностые».

Ранее News.ru писал о том, что выступление телеведущей Ольги Бузовой в Бишкеке стало поводом для критики со стороны её фанатов. Жёстко раскритиковали концерт в столице Киргизии и зрители, и подписчики 33-летней знаменитости.