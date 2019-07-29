https://static.news.ru/photo/e7626f14-b19f-11e9-8d02-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова после возвращения из Баку, где она принимала участие в музыкальном фестивале «Жара», рассказала поклонником о практически идеальном дне, который она провела в Москве, а также вновь продемонстрировала свою идеальную фигуру.

Съёмки, вкусный ужин, а ночью меня ждёт родная студия, где есть только я и моя музыка, —написала артистка на своей странице в Instagram.

К посту Ольга прикрепила фотографию, на которой она позирует в костюме оранжевого цвета. При этом удлинённый жакет практически закрыл собой шорты звезды, поэтому многим подписчикам показалось, что внизу на Бузовой ничего нет.

Неестественно получилась, мутно, как призрак и чересчур худая, некрасиво, — прокомментировала фотографию одна из поклонниц.

Другие подписчики поспешили не согласиться с её мнением и отметили, что у Бузовой шикарные ноги. При этом появились и предположения, что фото растянуто в фоторедакторе.

Кто так тебя вытянул? Оставь уже этот редактор и будь собой, — пожелал подписчик, сравнив при этом Бузову со страусом.

Ранее News.ru писал о том, что фотографии телеведущей и начинающей певицы Ольги Бузовой без фильтров попали в Сеть и разочаровали поклонников 33-летней артистки. Пользователи сразу же заметили, что тело артистки не так идеально, как это может показаться, глядя на снимки, которые она сама размещает в Сети. Они рассмотрели у Бузовой и целлюлит, и дряблую кожу, и выпирающий живот. В целом большинство комментаторов признали, что кумир многих подростков — обычная девушка со своими недостатками.