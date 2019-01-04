Крид сорвал концерт в ОАЭ из-за отсутствия настроения

Организаторы Russian Music Festival в ОАЭ требуют несколько миллионов рублей с певца Егора Крида. Причиной стал отказ артиста выступать на концерте, запланированном в Абу-Даби в рамках фестиваля.
Крид не вышел на сцену из-за того, что у него не было настроения. Когда настало время завершить музыкальный фестиваль, певец остался в отеле и пил кофе. Он заявил, что не подчиняется жёсткому таймингу.
Вместо Крида выступали Александр Ревва и Олег Газманов. Организаторы отказались от дальнейшего сотрудничества с певцом, сообщает URA.RU.
Ранее News.ru писал, что российскому рэп-певцу Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей, запретили въезд на Украину. Решение приняла Служба безопасности страны после обращения народного депутата Владимира Парасюка. Согласно запрету, Элджей не сможет пересекать украинскую границу в течение трёх лет.