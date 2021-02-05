Японские учёные нашли новый способ продления жизни

https://static.news.ru/photo/3c1774ac-c076-11e9-abe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press

Ежедневные прогулки благотворно влияют на продолжительность жизни. К такому выводу пришли учёные из университета Осаки.

Как пишет издание Express, японские исследователи в течение 13 лет наблюдали за 27 тысячами участников эксперимента в возрасте от 40 до 79 лет. В результате специалисты пришли к выводу, что те испытуемые, кто совершал ежедневную часовую прогулку, жили дольше тех, кто вёл пассивную жизнь.

Кроме того, любители пешей ходьбы в целом реже обращались к врачам.

При этом отмечается, что значение имеет как время прогулки, так и скорость ходьбы.Прогулки быстрым шагом способствуют продлению жизни больше, чем медленные перемещения.

Таким образом, по мнению исследователей. чтобы продлить срок собственной жизни, необходимо ежедневно совершать часовую прогулку и двигаться со скоростью не менее 4,83 км/ч, или около 100 шагов в минуту.

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