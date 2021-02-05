Онколог рассказал, что делать для профилактики рака

https://static.news.ru/photo/fee774e0-67ab-11eb-8bd4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отказаться от курения, употребления алкоголя, малоподвижного образа жизни и неправильного питания призвал онколог Михаил Мяснянкин. По его мнению, это главные факторы риска возникновения онкологии.

По словам врача, на здоровье человека влияет не только лечение, но и профилактика. Кроме того, необходимо чаще проверяться.

Чтобы выявить заболевания ещё до наступления стадии онкологии, так называемый предрак, необходимо проходить регулярные профилактические медосмотры, — цитирует его Пятый канал.

Женщинам он рекомендовал ежегодный осмотр у гинеколога с последующим исследованием на онкоцитологию, а с 39 лет — раз в два года поход к маммологу. Мужчинам при недомоганиях в области малого таза незамедлительно обращаться к урологу с дальнейшим исследованием онкомаркера.

Ранее химиотерапевт и онколог Андрей Базылев сообщил, что частое использование постельного белья и ношение одежды из синтетических тканей в теории могут стать факторами развития онкологических заболеваний. В основу синтетических тканей входит полиэстер, который является разновидностью пластика, а также другие, менее безвредные материалы, такие как аммиак, формальдегид, тефлон и другие.

Ранее NEWS.ru писал, что внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал наиболее частые онкологические заболевания у мужчин и женщин. По его словам, у сильного пола это, прежде всего, рак трахеи и бронхов, предстательной железы и желудка. У дам это чаще рак молочной железы и матки. И у тех, и у других в списке наиболее частых заболеваний также встречаются онкология кожи и ободочной кишки.