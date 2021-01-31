Онколог назвал самые распространённые виды рака у мужчин и женщин

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Наиболее частые онкологические заболевания у мужчин и женщин разные. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

По его словам, у сильного пола это, прежде всего, рак трахеи и бронхов, предстательной железы, и желудка. У дам это чаще рак молочной железы и матки. И у тех, и у других в списке наиболее частых заболеваний также встречаются онкология кожи и ободочной кишки.

Чем старше человек становится, тем чаще у него вероятность заболеть раком. После 65 лет это примерно от 7% до 10% плюс каждое пятилетие, — рассказал Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что дети и молодые люди редко болеют раком.

Специалист уточнил, что развитие рака только в 15-20% случаев обусловлено генетикой. Чаще многое зависит от образа жизни человека. Именно поэтому, рекомендовал онколог, следует своевременно проходить профосмотры, а также сократить факторы, которые могут вести к появлению рака: отказаться от курения, злоупотребления алкоголем и красным мясом, а также следить за своим весом.

Ранее, как писал NEWS.ru, врачи перечислили первые признаки рака полости рта.