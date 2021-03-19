WSJ: учёные выяснили, как вакцина AstraZeneca влияет на появление тромбов

https://static.news.ru/photo/2b58ae3c-e416-11ea-be8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН

Специалисты Германии и Норвегии провели два независимых исследования, в результате которых выяснили, как вакцина британско-шведского производства AstraZeneca может провоцировать появление тромбов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Вакцинация способна вызывать аутоиммунную реакцию, которая, в свою очередь, провоцирует появление сгустков крови. Именно это, по мнению специалистов, является причиной отдельных случаев тромбоэмболических осложнений у пациентов в Европе.

Мы полагаем, что наиболее вероятная гипотеза заключается в том, что эта конкретная вакцина (компании AstraZeneca — NEWS.ru) вызывает редкую аутоиммунную реакцию, из-за которой появляются антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами, но мы не знаем, почему это происходит, — цитирует газета заместителя председателя германского Общества исследования тромбоза и гемостаза Роберта Кламрота.

Он добавил, что осложнение можно обнаружить с помощью заблаговременного исследования крови, а лечить его необходимо иммуноглобуллином и препаратами, разжижающими кровь. Результаты исследования пока не опубликованы, но участник проводившихся в Германии научных работ, профессор Андреас Грайнахер рассказал, что в ближайшее время их результаты будут обнародованы в журнале The Lancet.

Ранее сообщалось, что некоторые страны приостановили в качестве меры предосторожности использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свёртываемости крови. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.

Как сообщал NEWS.ru, консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришёл к выводу, что польза препарата от AstraZeneca перевешивает риски. Отмечается, что комитет организации тщательно изучил последние данные о безопасности вакцины, разработанной компанией AstraZeneca. По мнению специалистов, тромбы — достаточно распространённое явление.