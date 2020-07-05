Всегда был здесь, но спал: учёный выдвинул новую версию появления COVID-19

https://static.news.ru/photo/94738fc2-beeb-11ea-937d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Коронавирус нового типа, скорее всего, не вышел из лаборатории в Китае, а находился во всём мире задолго до этого в спящем состоянии и проявился при определённом сочетании природных факторов. Такое мнение высказал научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины и приглашённый профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон.

По мнению учёного, из разных стран приходит всё больше свидетельств того, что коронавирус находился в различных странах до того, как проявился в Азии. Например, испанские эпидемиологи на прошлой неделе сообщили, что SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной инфекции, был обнаружен в сточных водах испанской Барселоны ещё в марте 2019 года — за девять месяцев до того, как стало известно о первых случаях инфицирования в китайской Ухани. Также есть подтверждения того, что следы коронавируса были найдены в образцах сточных вод итальянских городов Турин и Милан в декабре 2019 года, а в сточных водах бразильского города Флорианополис — в ноябре прошлого года.

Думаю, вирус уже был здесь. Под «здесь» я понимаю «везде». Возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды. В начале февраля на Фолклендских островах был случай инфицирования коронавирусом. Откуда он пришёл туда? На круизном лайнере, совершавшем плавание от Южной Георгии до Буэнос-Айреса, за пассажирами стали наблюдать. А на восьмой день, когда они пересекали море Уэдделла, был зафиксирован первый случай. Находился ли вирус в приготовленной еде и активировался, будучи размороженным? — цитирует профессора The Daily Telegraph.

Джефферсон проводит аналогию с пандемией «испанки», из-за которой с 1918 по 1920 год погибли, по разным подсчётам, до 100 млн человек, а заражён был практически каждый третий житель планеты. Он указывает на странные обстоятельства — в 1918 году примерно 30% населения Западного Самоа скончалось от испанского гриппа, хотя у них не было никаких контактов с окружающим миром. Учёный объясняет это тем, что возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят — они всегда здесь, и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что всё мировое сообщество страдает из-за коронавируса, который китайцы создали в качестве «подарка». До этого американский лидер обвинил КНР в том, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории. Китайские власти могли сдержать COVID-19, но вместо этого «всё превратилось в пандемию».

Между тем генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации. Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юньнань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.

В мае более 120 стран поддержали идею Австралии о независимом расследовании истоков коронавируса и причин распространения COVID-19. К предложению о расследовании присоединились 54 африканские страны, 27 членов ЕС, а также Южная Корея, Бразилия, Мексика, Новая Зеландия, Турция, Россия, Индия, Великобритания, Япония, Канада и ряд других государств. В проекте звучит призыв о «беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке» пандемии.

Власти Австралии заявили, что Пекин не был достаточно откровенным с другими государствами касательно распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Марис Пейн. По её словам, китайское руководство скрывает некоторую информацию о заболевании. Она также подчеркнула, что вопросы, связанные с эпидемией COVID-19, являются поводом для начала независимого расследования.