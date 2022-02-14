Врачи рассказали о новом подвиде «стелс-омикрона»В Дании обнаружили более заразный подвид «стелс-омикрона»
Линия коронавируса BA.2, получившая название «стелс-омикрон», приобрела новую мутацию, которая активно распространяется в Дании. Изменение в белке, отвечающем за перемещение вируса внутри человеческой клетки, повышает скорость его передачи от человека к человеку. Однако на само течение болезни это не влияет, пишут «Известия».
Новая мутация
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов также отметил, что новые мутации не являются неожиданностью: вирусы постоянно мутируют, и дальнейшие изменения в геноме будут происходить всё время. Между тем, за новыми мутациями «омикрона» необходимо продолжать наблюдение, поскольку любая мутация ВА.2 лучше других подвидов «омикрона» заражает как переболевших, так и вакцинированных.
Ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что в стране выявили два новых варианта штамма коронавируса «омикрон». По его словам, пока неясно, как эти мутации будут вести себя в дальнейшем.
Замминистра подчеркнул, что «омикрон» составляет 96% от всех выявляемых в стране случаев коронавируса, и отметил что это заболевание так просто не уйдёт из повседневной жизни: социальная дистанция, маски и дезинфекция останутся не навсегда, но на достаточно длительный срок.