Врачи рассказали о новом подвиде «стелс-омикрона»

Линия коронавируса BA.2, получившая название «стелс-омикрон», приобрела новую мутацию, которая активно распространяется в Дании. Изменение в белке, отвечающем за перемещение вируса внутри человеческой клетки, повышает скорость его передачи от человека к человеку. Однако на само течение болезни это не влияет, пишут «Известия».

Новая мутация произошла в белке ORF3a, который вызывает воспалительные реакции в клетках и отвечает за выход вируса из клетки и его распространение. В то же время, как пояснил научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев, опасна не сама мутация, а свойства «омикрона» как такового, позволяющие ему обходить антитела на предыдущие штаммы и активнее мутировать.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов также отметил, что новые мутации не являются неожиданностью: вирусы постоянно мутируют, и дальнейшие изменения в геноме будут происходить всё время. Между тем, за новыми мутациями «омикрона» необходимо продолжать наблюдение, поскольку любая мутация ВА.2 лучше других подвидов «омикрона» заражает как переболевших, так и вакцинированных.

Ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что в стране выявили два новых варианта штамма коронавируса «омикрон». По его словам, пока неясно, как эти мутации будут вести себя в дальнейшем.

Замминистра подчеркнул, что «омикрон» составляет 96% от всех выявляемых в стране случаев коронавируса, и отметил что это заболевание так просто не уйдёт из повседневной жизни: социальная дистанция, маски и дезинфекция останутся не навсегда, но на достаточно длительный срок.