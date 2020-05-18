Врачи доказали бесполезность принимаемого Трампом лекарства от COVID-19

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Медики провели исследование, которое показало бесполезность принимаемого Трампом противомалярийного препарат от коронавируса. Речь идёт о гидроксихлорохине, который был изучен в шанхайской больнице «Жуйцзинь».

В исследовании принимали участие 150 пациентов с коронавирусом из 16 китайских больниц. Пациентов разделили на две группы, одной давали гидроксихлорохин и применяли стандартное лечение, второй просто оказывали стандартное лечение без применения противомалярийного препарата. Выяснилось, что гидроксихлорохин не оказывает эффекта на течение болезни, зато вызывает значительные осложнения, пишет Shanghai Daily. Существенной разницы между экспериментальными группами медики не обнаружили.

Зато в группе, где принимали разрекламированный Трампом препарат побочный эффект составил 30% в отличие от второй, где побочные реакции на стандартное лечение составили 8,8%. Серьёзных осложнений от противомалярийного препарата не было, самым распространённым оказалась диарея.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп сообщил, что принимает от коронавируса противомалярийный препарат, эффективность которого не доказана. Это гидроксихлорохин и цинковая добавка, которые глава государства принимает уже полторы недели.