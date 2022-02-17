Врачи назвали восемь симптомов «омикрона» у вацинированных пациентов

При заражении штаммом «омикрон» коронавируса у вакцинированных пациентов могут аблюдаться восемь симптомов заболевания. Данные, полученные норвежскими учёными, приводит издание Eurosurveillance — европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю.

По информации издания, речь идёт о кашле, насморке, усталости, боли в горле, головной боли, мышечных болях, лихорадке и чихании. Также у ряда пациентов наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затруднённое дыхание.

Ранее стало известно, что у заразившихся омикроном пациентов начал проявляться новый симптом — гиперестезия, то есть боль во всём теле.

Штамм В.1.1.529, или «омикрон» был выявлен в ноябре 2021 года в Ботсване и ЮАР. Специалисты утверждают, что им могут заражаться ранее переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявлен более чем в 140 странах мира, включая Россию. Он распространяется активнее предыдущего штамма «дельта» и стал доминирующим.

Ранее профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» способен оседать в человеческом кишечнике, а не только в носу, как считалось ранее. По словам учёного, инфицированные люди могут испытывать исключительно желудочно-кишечные симптомы, в числе которых тошнота, рвота, боль в животе, вздутие, изжога и диарея.