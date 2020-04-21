Вирусолог развеял главные мифы о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/37bf7558-8376-11ea-b9b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Версия о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19 не соответствует действительности. Об этом заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

По его словам, подобные гипотезы могут выдвигать только «специалисты», не имеющие профессиональных знаний, сообщает газета «Известия».

Семенов подтвердил, что в коронавирусе есть структуры, которые похожи на структуры вируса иммунодефицита человека.

Тут же появляются какие-то «эксперты» и утверждают: учёные встроили в коронавирус участки генома ВИЧ. Ну, это же бред! В любом РНК-содержащем вирусе будут гомологичные структуры, — пояснил вирусолог.

Он также считает, что нельзя верить заявлениям о защищённости курильщиков от возможности заразиться. Якобы среди инфицированных COVID-19 только 1,4% любителей подымить.

Это непроверенная информация. Курильщики болеют тоже, я видел это своими глазами, — отметил Семенов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко назвал загадкой будущее коронавируса в теле человека после победы над симптомами. По его словам, ответ на данный вопрос специалисты смогут дать не раньше, чем через полгода-год. Он добавил, что вирусы, которые остаются в теле человека после болезни, не всегда могут быть опасными.