Иммунолог рассказал о возможном будущем коронавируса

https://static.news.ru/photo/9ed6b5b0-8369-11ea-ae51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко назвал загадкой будущее коронавируса в теле человека после победы над симптомами. По его словам, ответ на данный вопрос специалисты смогут дать не раньше, чем через полгода-год.

Не исключён вариант, что человек переболел и, когда мы берем анализ из носоглотки, то обнаруживаем, что там чисто. При этом вирус мог уйти из носоглотки и остаться в лёгких или ещё в каких-то органах, как это происходит с другими вирусами, — пояснил врач в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что вирусы, которые остаются в теле человека после болезни, не всегда могут быть опасными. Так, например, не приносят осложнений вирусы, вызывающие ОРВИ.

Станет ли этот вирус одним из сожителей человека или он полностью уходит из организма, а при каждом новом попадании вызывает болезни — это вопросы, которые стоят перед современной наукой вирусологии и иммунологии, — отметил Прокопенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вирусолог объяснил возможную потерю обоняния из-за коронавируса. Потеря обоняния у заболевших коронавирусом может случиться из-за того, что вирус COVID-19 способен проникать в нервную ткань. Об этом заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов.