Вирусолог объяснил возможную потерю обоняния из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/62285250-8363-11ea-8df4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потеря обоняния у заболевших коронавирусом может случиться из-за того, что вирус COVID-19 способен проникать в нервную ткань. Об этом заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов.

Потеря обоняния происходит у очень большого количества заболевших (около 60%) и говорит о том, что вирус взаимодействует напрямую с нервной тканью. В том числе, наблюдаются и спутанность сознания, и эпизоды поражения центральной нервной системы, — объяснил вирусолог в интервью газете «Известия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный медиатор Минздрава Ольга Ткачёва рассказала о лечении СOVID-19. Она отметила, что лечение требуется не во всех случаях бессимптомного протекания болезни. Если объективных признаков коронавируса нет, то достаточно просто оставаться дома. Однако если при помощи компьютерной томографии врачи обнаруживают пневмонию, её необходимо лечить, даже если нет симптомов.