В Минздраве рассказали, когда нужно лечить бессимптомный COVID-19

https://static.news.ru/photo/7ce089a4-5461-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua

Главные медиатор Минздрава Ольга Ткачёва рассказала о лечении СOVID-19. Она рассказала, что лечение требуется не во всех случаях бессимптомного протекания болезни.

Если объективных признаков коронавируса нет, то достаточно просто оставаться дома, передаёт «Москва 24». Однако если при помощи компьютерной томографии врачи обнаруживают пневмонию, её необходимо лечить, даже если нет симптомов.

Когда речь идёт уже о пневмонии — даже если человек не жалуется, нужно быть начеку: состояние может быстро ухудшиться, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская Федерация вышла на второе место в мире по количеству проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на межведомственном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

В России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли — 405.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели — свыше 615 тысяч.