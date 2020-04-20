В Минздраве рассказали, когда нужно лечить бессимптомный COVID-19

Главные медиатор Минздрава Ольга Ткачёва рассказала о лечении СOVID-19. Она рассказала, что лечение требуется не во всех случаях бессимптомного протекания болезни.
Если объективных признаков коронавируса нет, то достаточно просто оставаться дома,
Когда речь идёт уже о пневмонии — даже если человек не жалуется, нужно быть начеку: состояние может быстро ухудшиться, — подчеркнула она.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская Федерация вышла на второе место в мире по количеству проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на межведомственном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
В России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли — 405.
В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели — свыше 615 тысяч.
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