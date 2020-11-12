В коронавирусе нашли скрытый ген, виновный в пандемии

https://static.news.ru/photo/d20db376-24c1-11eb-925f-fa163e074e61_660.jpg Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международная группа учёных выявила у SARS-CoV-2 скрытый ген, который отвечает за пандемический масштаб распространения патогена. Этот ген получил название ORF3d.

Учёные обнаружили, что ORF3d вызывает мощный ответ антител у заражённых, это значит, что он кодирует белок, вырабатываемый у инфицированного человека. При этом ген не могут распознать иммунные Т-клетки, из-за чего коронавирус получил преимущества в распространении инфекции.

Всего РНК SARS-CoV-2 насчитывает около 15 генов. Найти скрытые гены довольно сложно, так как нередко стоящие рядом нуклеотиды образуют комбинацию, характерную для таких сочетаний РНК. Учёные обратили внимание на ORF3d, так как он кодировал слишком длинную пептидную цепь, передаёт Life.

Как писал NEWS.ru, учёные Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН заявили о намерении проследить темпы эволюции коронавируса. В будущем это поможет в создании биологических моделей для тестирования препаратов от инфекции. Как рассказал заведующий лабораторией моделирования и мониторинга инфекций центра Кирилл Шаршов, для этого учёные должны будут расшифровать геном коронавируса. В мире уже сообщалось о расшифровке его генома. Однако учёным необходимо несколько подобных образцов.