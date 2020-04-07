Российские учёные намерены проследить эволюцию коронавируса

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Учёные Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН заявили о намерении проследить темпы эволюции коронавируса. В будущем это поможет в создании биологических моделей для тестирования препаратов от инфекции.

Как рассказал ТАСС заведующий лабораторией моделирования и мониторинга инфекций центра Кирилл Шаршов, для этого учёные должны будут расшифровать геном коронавируса. В мире уже сообщалось о расшифровке его генома. Однако учёным необходимо несколько подобных образцов.

В дальнейшем, когда мы будем иметь какую- то выборку таких образцов, мы сможем делать заключение о темпах изменения эволюции этого вируса, маркерах его свойств, — сказал Шаршов.

По последним данным, в мире более 1,4 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 82 тысяч, более 302 тысяч выздоровели. В России зарегистрированы 7517 случаев коронавируса в 81 регионе. 61 человек скончался от инфекции, выздоровели 505.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор намерен начать тестировать людей на наличие антител к новому коронавирусу. Они появляются у тех, кто уже переболел COVID-19. Так власти намерены выяснить действительную картину эпидемии.