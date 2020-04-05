Россиян начнут тестировать на антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/198ab7ec-774f-11ea-aa64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор намерен начать тестировать людей на наличие антител к новому коронавирусу. Они появляются у тех, кто уже переболел COVID-19. Так власти намерены выяснить действительную картину эпидемии.

На следующей неделе регистрируем тест-систему, её сделал «Вектор», она определяет антитела. Уже запланировано и разработано популяционное исследование. Надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, и где ещё не было совсем вируса, как защищена и как не защищена популяция, — заявила главный санитарный врач страны Анна Попова в эфире «Россия 1».

Путём анализов на антитела можно будет выявить тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно, выяснить их численность, что позволит понять, как ведёт себя возбудитель.

Тестировать на антитела решено и американцев. Анализы будут брать у трёх групп людей: проживающих в эпицентре эпидемии, жителей других районов, некоторых выборочных подгрупп, включая медперсонал, писал NEWS.ru

В России, по последним данным, зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.