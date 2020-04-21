Учёные «нарисовали» жизненный цикл каждой клетки асцидии

https://static.news.ru/photo/a65ee31a-83d8-11ea-9031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Исследователи создали анимацию, отражающую стадии развития зародыша асцидии Phallusia mammillata до размеров в 64 клетки. Экспрессию генов, морфологию и происхождение каждой из них «нарисовали» при помощи секвенирования РНК. Технология помогает понять, какие свойства организма проявляют себя, а также выделить клеточные популяции.

Проектом занимались специалисты из Германии и Италии под руководством Пьера Невё в Европейской молекулярно-биологической лаборатории. Результаты работы «прогнали» через 4D-реконструкцию (четвёртое измерение — временное), пишет журнал Cell. Анимация опубликована в открытом доступе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудникам Массачусетского технологического института и Гарвардского университета впервые удалось снизить температуру молекулы натрий-литий до 220 нанокельвинов.

Учёные поместили 30 тысяч молекул натрий-лития и 100 тысяч атомов натрия в оптическую ловушку, где частицы удерживало электромагнитное поле. Спустя время они термализировались за счёт столкновений друг с другом. За два цикла их температура снизилась до рекордных значений.